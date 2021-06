PM Kisan Scheme की किश्त खाते में नहीं आई तो आपसे हुई है ये बड़ी चूक

मेरठ। PM Kisan Samman Nidhi Yojana Online Correction. प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि (pm kisan samman nidhi) की धनराशि किसानों के खाते में डाली जा चुकी है। चालू वित्त वर्ष में पहली किश्त किसानों के खातों में डाली गई है। ऐसे में अगर किसी किसान के खाते में यह धनराशि नहीं आई है तो इसका कारण उसके फार्म भरने में कहीं कोई त्रुटि रह गई है। फार्म भरने में की गई त्रुटि को सुधारा भी जा सकता है। मेरठ सूचना अधिकारी ने बताया कि सरकार इस वित्तीय वर्ष सहित अब तक इस स्कीम के तहत आठ किश्त लाभार्थी किसानों के खाते में भेज चुकी है। इस स्कीम का लाभ प्राप्त करने के लिए अगर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा है और उसमें किसी प्रकार की चूक हो गई है तो इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। इस स्कीम के तहत हर साल 6,000 रुपये प्राप्त करने के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म को दुरुस्त करना होगा।

ऐसे दुरूस्त करें अपने फार्म को

सर्वप्रथम पीएम किसान योजना की वेबसाइट https://pmkisan.gov.in/ पर लॉग ऑन कीजिए। 'Farmers Corner' में 'Updation of Self Registered Farmer' के लिंक पर क्लिक कीजिए। इसके बाद सामने एक नया पेज खुलकर आएगा। इस पेज पर आधार नंबर (Aadhaar No) के साथ कैप्चा कोड डालना होगा और फिर 'Search' पर क्लिक करना होगा। इसके साथ ही सामने भरा हुआ फॉर्म आ जाएगा। इस फॉर्म पर उन गलतियों को दुरुस्त किया जा सकता है जो फार्म में भरते समय हो गई थी।

इसी वेबसाइट से चेक कर सकते हैं आवेदन की स्थिति

रजिस्ट्रेशन फॉर्म को दुरुस्त करने के बाद Application को सबमिट कर देते हैं तो इसी पोर्टल के जरिए समय-समय पर अपने आवेदन की स्थिति के बारे में जानकारी ले सकते हैं। इसके लिए आपको PM Kisan की वेबसाइट पर 'Farmers Corner' के अंतर्गत 'Status of Self Registered/ CSC Farmers' पर क्लिक करना होगा। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद एक बार फिर 12 अंकों का Aadhaar No और कैप्चा कोड डालने के बाद सर्च बटन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद PM Kisan Registration Form से जुड़ी जानकारी मिल जाएगी। अगर फॉर्म एडिट करने के बाद भी गलती दुरुस्त नहीं हुई है तो आपको पीएम किसान की हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना चाहिए।