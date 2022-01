PM Modi In Meerut : '' जो पहले सत्ता में थे, उन्होंने गन्ने का मूल्य किस्तों में तरसा-तरसा कर दिया ''

PM Modi In Meerut : पीएम मोदी ने पिछली सरकारों में हुए “खेल” पर जमकर निशाना साधा, बोले- पहले बेटियों पर फब्तियां कसने वाले खुलेआम घूमते थे, लोगों के घर जला दिए जाते थे और पहले की सरकार अपने खेल में लगी रहती थी। इसी का नतीजा था कि लोग अपना पुस्तैनी घर छोड़कर पलायन के लिए मजबूर हो गए थे, अब योगी जी की सरकार अपराधियों के साथ जेल-जेल खेल रही।

पत्रिका न्यूज नेटवर्क

मेरठ . PM Modi In Meerut : क्रांतिधरा में रविवार को प्रदेश के पहले खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछली सरकारों में हुए खेल को लेकर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों में यूपी में अपराधी अपना खेल खेलते थे और माफिया अपना। पहले अवैध कब्जे के टूर्नामेंट होते थे। बेटियों पर फब्तियां कसने वाले खुलेआम घूमते थे। लोगों के घर जला दिए जाते थे और पहले की सरकार अपने खेल में लगी रहती थी। इसका नतीजा था कि लोग अपना पुस्तैनी घर छोड़कर पलायन के लिए मजबूर हो गए थे। पहले क्या-क्या खेल खेले जाते थे, अब योगी जी की सरकार ऐसे अपराधियों के साथ जेल-जेल खेल रही है। यह बातें उन्होंने मेरठ के सलावा में आयोजित जनसभा में कहीं।

PM Modi In Meerut : '' जो पहले सत्ता में थे, उन्होंने गन्ने का मूल्य किस्तों में तरसा-तरसा कर दिया '',PM Modi In Meerut : '' जो पहले सत्ता में थे, उन्होंने गन्ने का मूल्य किस्तों में तरसा-तरसा कर दिया '',PM Modi In Meerut : '' जो पहले सत्ता में थे, उन्होंने गन्ने का मूल्य किस्तों में तरसा-तरसा कर दिया ''