Weather Alert : प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिग ठंड के लिए खतरनाक, पिछले 10 साल से सर्दी के मौसम में बढ़ रहा तापमान

मेरठ . Weather alert : पिछले 24 घंटे पहले जहां पश्चिमी विक्षोभ (western disturbance) के कारण मौसम वैज्ञानिकों ने हल्की बूंदाबादी की आशंका जताई थी। वहीं आज तेज धूप और हल्की ठंडी हवा के झोके वैज्ञानिकों को चकित कर रहे हैं। मौसम में एक दम से इतनी बड़ी तब्दीली की उम्मीद नहीं थी। मौसम वैज्ञानिक इसको प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिग (pollution and global warming) का कारण मान रहे हैं। भूगोलविद डा0 कंचन सिंह के अनुसार दिसंबर,2020 को जारी विश्व मौसम संगठन की ग्लोबल क्लाइमेट प्रोविजनल रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि 2011-2020 के दशक को सबसे अधिक गर्म दशक माना गया है। यह स्थिति अपने वाले सालों और दशकों में और अधिक भयावह होगी। जनवरी से अक्तूबर के बीच का औसत सतह तापमान 1.2 डिग्री सेल्सियस तक बढ चुका है। वहीं, इस अवधि तक 2020 दूसरा सबसे अधिक गर्म वर्ष रिकॉर्ड किया गया है।

उन्होंने बताया कि तापमान में बढ़ोत्तरी वैश्विक तापमान का नतीजा है जो कि ग्रीन हाउस गैसों (जीएचजी) के उत्सर्जन का प्रभाव है। मौसम वैज्ञानिक डा0 एन सुभाष की माने तो वातावरण में सीओ2, सीएच4 और एन2ओ के स्तर में तेजी से वृद्धि जारी है। वहीं, समुद्र की सतह पर तापमान भी बढ़ रहा है।

ऐसे समय में, समुद्र की सतह का औसत तापमान (average temperature) सामान्य से 5-7 डिग्री सेल्सियस अधिक हो जाता है। प्रदूषण के कारण देश खासकर उत्तरी भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात, बाढ़, भारी वर्षा और सूखे जैसी मौसमी घटनाएं (weather events) घटित हो रही है। मौसम की ये घटनाएँ ग्लोबल वार्मिंग का एक जाना-माना और महंगा परिणाम हैं। ये देश के कई हिस्सों को प्रभावित करती हैं।

मौसम में आएंगे अभी और कई बदलाव (Many more changes come in the weather)

मौसम वैज्ञानिकों और भूगोलविद की माने तो प्रदूषण का स्तर इसी तरह से रहा तो अभी मौसम में और भी कई बदलाव आएंगे। जिस प्रकार गर्मी और वर्षा ऋतु पर इसका प्रभाव पड़ा उसी प्रकार से ठंड के मौसम में भी इसका बड़ा प्रभाव पड़ सकता है।

