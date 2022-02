UP Assembly Elections 2022 चुनावी दौर में सभी प्रकार के तीर सियासी दलों और उनके स्टार प्रचारकों द्वारा दागे जा रहे हैं। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी युवा और महिलाओं की भावनाओं तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं तो गृहमंत्री अमित शाह जात और माफियावाद का वार कर सपा और अखिलेश यादव को निशाना बना रहे हैं। अमित शाह धारा 370 और काश्मीर के मसले पर भी पूर्व सरकारों को घेर रहे हैं।

UP Assembly Elections 2022 पश्चिमी उप्र के चुनावी प्रचार के लिए अब चंद दिन ही बचे हैं। ऐसे में सभी राजनैतिक दलों ने जनसंपर्क के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है। उप्र के विधानसभा चुनाव के पहले चरण में पश्चिमी उप्र के 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान होना है। इनमें मेरठ मंडल के जिले शामिल है। बुलंदशहर जिले में चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार किया। दोनों ने ही मतदाताओं को लुभाने के लिए अपने तरीके से भाषणबाजी की। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने मतदाताओं को लुभाने के लिए भावनाओं का सहारा लिया। उन्होंने इस दौरान सिकंदराबाद कस्बे में पैदल ही घर—घर जाकर जनसंपर्क किया। प्रियंका गांधी को इस दौरान जहां बच्चे और महिलाएं मिली उनसे गर्मजोशी से मिली और हाथ मिलाया।

UP Assembly Elections 2022 : प्रियंका गांधी ने युवा महिलाओं के लिए कही ये बात तो गृहमंत्री अमित शाह के निशाने पर सपा का ये नेता