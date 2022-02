SBI Recruitment Rules : SBI ने महिलाओं की भर्ती के लिए बनाए नए नियम,महिला आयोग ने दिखाई आंख तो वापस ली गाइडलाइन

SBI Recruitment Rules एसबीआई देश का सबसे बड़ा बैंक है और यह बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की भर्ती भी करता है। लेकिन इसी बीच महिलाओं की भर्ती women recruitment को लेकर एसबीआई SBI ने अपने नए नियम बनाए तो इस पर काफी बवाल मच गया। महिला आयोग Women Commission ने नोटिस भिजवाया तो बैंक Bank को अपनी गाइडलाइन वापस लेनी पड़ी।

मेरठ Updated: February 05, 2022 07:17:05 pm

SBI NEW Recruitment Rules For Womens Rules : एसबीआई ने महिला अभ्यर्थी female candidates की भर्ती के लिए बनाई गई योग्यता में बड़ा बदलाव किया है। इस बदलाव के बाद विवाद शुरू हो गया। जिसके बाद एसबीआई SBI के इस नए नियम और इसकी गाइडलाइन guideline को महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया और नोटिस Notice भिजवाया। जिसके बाद चारों ओर से फजीहत होती देख बैंक अधिकारियों bank officers ने जारी की गाइडलाइन और नियमों Rules में बदलाव को वापस ले लिया।

SBI Recruitment Rules : SBI ने महिलाओं की भर्ती के लिए बनाए नए नियम,महिला आयोग ने दिखाई आंख तो वापस ली गाइडलाइन



ये बनाए थे नए नियम These were new rules

नए नियमों के अनुसार तीन महीने से अधिक समय की गर्भवती महिलाओं pregnant women को अस्थाई रूप से अनफिट Unfit मानने का प्रावधान किया गया था और वो डिलीवरी के बाद चार महीने के भीतर बैंक ज्वाइन join bank कर सकती थीं। एसबीआई SBI के इस नए नियम की तुरंत ही आलोचना शुरू हो गई थी। इससे पहले करीब 22 वर्ष पहले 2009 में भी एसबीआई ऐसा ही नियम लेकर आया था। लेकिन उस दौरान भी विवाद के चलते पीछे हटना पड़ा था। ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंप्लाईज एसोसिएशन All India State Bank Of India Employees Association ने एसबीआई की इस नई गाइडलाइन को लेकर सवाल उठाए थे। वहीं दूसरी तरफ महिला आयोग ने एसबीआई को नोटिस भेजकर इस गाइडलाइंस को वापस लेने को कहा।

यह भी पढ़े : Basant Panchami : बसंत पंचमी पर सरस्वती पूजन कर मनाया बाल हकीकत राय का बलिदान दिवस

इस गाइडलाइंस को लेकर विवाद

एसबीआई SBI ने नए कर्मियों व प्रमोट होने वाली महिला उम्मीदवार के लिए मेडिकल फिटनेस गाइडलाइंस medical fitness guidelines में बदलाव किया था। नए नियमों के मुताबिक जो महिलाएं 3 महीने से अधिक गर्भवती होगी। उन्हें अस्थाई रूप से फिट माना जाता। ऐसी महिलाओं को बच्चे के जन्म के 4 महीने के भीतर बैंक ज्वाइन करने की मंजूरी मिलती। बैंक की यह नीति भर्ती के लिए 21 दिसंबर 2021 से प्रभावी होती और प्रमोशन के लिए 1 अप्रैल 2022 से प्रभावी होती। अब यह नियम स्थगित होने पर मौजूदा गाइलाइंस के हिसाब से 6 महीने तक की प्रेग्नेंट महिलाओं को बैंक ज्वाइन करने की मंजूरी है। एसबीआई SBI ने नए कर्मियों व प्रमोट होने वाली महिला उम्मीदवार के लिए मेडिकल फिटनेस गाइडलाइंस medical fitness guidelines में बदलाव किया था। नए नियमों के मुताबिक जो महिलाएं 3 महीने से अधिक गर्भवती होगी। उन्हें अस्थाई रूप से फिट माना जाता। ऐसी महिलाओं को बच्चे के जन्म के 4 महीने के भीतर बैंक ज्वाइन करने की मंजूरी मिलती। बैंक की यह नीति भर्ती के लिए 21 दिसंबर 2021 से प्रभावी होती और प्रमोशन के लिए 1 अप्रैल 2022 से प्रभावी होती। अब यह नियम स्थगित होने पर मौजूदा गाइलाइंस के हिसाब से 6 महीने तक की प्रेग्नेंट महिलाओं को बैंक ज्वाइन करने की मंजूरी है।

यह भी पढ़े : LIC New insurance plan : एलआईसी के इस प्लान में एक रुपये की प्रीमियम पर एक करोड का लाभ

बैंक कर्मचारियों और यूनियन ने भी किया था विरोध

एसबीआई के इस नए नियम और गाइडलाइन का बैंक कर्मचारियों और यूनियन bank employees and union ने भी विरोध किया था। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण Finance Minister Nirmala Sitharaman को पत्र लिखकर इस कदम को महिलाओं के अधिकारों का हनन बताकर इसको वापस लेने की मांग की थी। वहीं ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंप्लाईज एसोसिएशन ने इस नियम का कड़ा विरोध किया था। एसबीआई के इस नए नियम और गाइडलाइन का बैंक कर्मचारियों और यूनियन bank employees and union ने भी विरोध किया था। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण Finance Minister Nirmala Sitharaman को पत्र लिखकर इस कदम को महिलाओं के अधिकारों का हनन बताकर इसको वापस लेने की मांग की थी। वहीं ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंप्लाईज एसोसिएशन ने इस नियम का कड़ा विरोध किया था।

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें