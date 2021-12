Save Water Campaign : स्कूली बच्चे बनेंगे निगम के ब्रांड अंबेसडर,घर—घर जाकर चलाएंगे पानी बचाओ मुहिम

Save Water Campaign : मेरठ में आज सुबह स्कूली बच्चे जब हाथों में स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर निकले तो सब दंग रह गए। बच्चों ने हाथ में पानी बचाने,महानगर को स्वच्छ बनाने और पालीथिन का प्रयोग न करने के स्लोगन लिखी तख्तियां ले रखी थी। स्कूली बच्चे राह चलने वालों को रोककर पानी बचाने के लिए प्रेरित कर रहे थे।

Save Water Campaign : स्कूली बच्चे बनेंगे निगम के ब्रांड अंबेसडर,घर—घर जाकर चलाएंगे पानी बचाओं मुहिम,Save Water Campaign : स्कूली बच्चे बनेंगे निगम के ब्रांड अंबेसडर,घर—घर जाकर चलाएंगे पानी बचाओं मुहिम,Save Water Campaign : स्कूली बच्चे बनेंगे निगम के ब्रांड अंबेसडर,घर—घर जाकर चलाएंगे पानी बचाओं मुहिम