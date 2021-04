घर से अपहरण के बाद कक्षा छह की छात्रा से दुष्कर्म, लहुलूहान हालत में खेत से मिली

पत्रिका न्यूज नेटवर्क

मेरठ (crime against women in up ) जिले में एक छात्रा को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। छात्रा कक्षा छह में पढ़ती है। आरोप है कि छात्रा पानी पीने के लिए घर से बाहर निकली थी उसी दौरान आरोपी ने छात्रा को अगवा कर लिया। इसके बाद खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया। छात्रा लहुलुहान हालत में मिली। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।

आरोपी युवक पेंटिग का काम करता है। युवक की बेटी कक्षा छह की छात्रा है। बताया जाता है मकान में बिजली ना होने के कारण रात युवक अपने पूरे परिवार के साथ छत पर सो रहा था। इसी बीच उसकी 14 वर्षीय बेटी पानी पीने के लिए नीचे गई। आरोप है कि इसी दौरान युवक बंटी ने किशोरी को अगवा कर लिया। आरोपी ने छात्रा का मुंह दबाकर उसे एक खेत में ले गया। जहां युवक ने छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इस दौरान छात्रा की हालत बिगड़ी तो उसे लहूलुहान हालत में छोड़कर युवक मौके से फरार हो गया। कुछ देर बाद बेटी को छत पर ना देख परिवार के लोगों के होश उड़ गए। परिजन और क्षेत्रवासी छात्रा की तलाश में जुट गए।

लहूलुहान छात्रा खेत में बरामद हुई और उसने परिजनों को पूरे मामले की जानकारी दी। बेटी के साथ ऐसी घटना की बात सुनकर परिजनों के होश उड़ गए। परिवार के लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। इंस्पेक्टर रघुराज सिंह ने बताया कि किशोरी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उधर देर रात ही दबिश देकर 22 वर्षीय आरोपी बंटी पुत्र जगपाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। किशोरी के पिता ने आरोपी के खिलाफ अपहरण और दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया है। आरोपी को जेल भेजा जा रहा है।