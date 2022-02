UP Assembly Elections 2022 : भाजपा की छपरौली सहित इन तीन अभेद सीटों को जीतने की कोशिश में सपा रालोद गठबंधन

UP Assembly Elections 2022 मेरठ कैंट Meerut Cant विधानसभा को भाजपा की छपरौली कहा जाता है। यहां से सपा रालोद गठबंधन SP RLD Alliance ने प्रत्याशी उतारा है। मेरठ की तीन सीटों पर आज तक सपा उम्मीदवार SP candidate साइकिल नहीं दौड़ा सके। ये तीन विधानसभा सीटें हैं सरधना,मेरठ कैंट और मेरठ दक्षिण। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी Akhilesh Yadav and Jayant Choudhary के गठबंधन ने इन तीनों सीटों को जीतने के लिए सपा और रालोद कार्यकर्ताओं की फौज उतारी है।

मेरठ Published: February 02, 2022 12:30:34 pm

UP Assembly Elections 2022 समाजवादी के प्रदेश में गठन के बाद से मेरठ की सभी विधानसभा सीटों पर पार्टी अपने उम्मीदवार उतारती रही है। लेकिन आज मेरठ की तीन विधानसभाएं ऐसी हैं जहां से आज तक सपा का कोई उम्मीदवार जीत हासिल नहीं कर सका। ये तीन विधानसभा सीटें हैं मेरठ दक्षिण Meerut South , मेरठ कैंट Meerut Cant और मेरठ की सरधना Sardhana विधानसभा सीट। इन तीनों विधानसभा सीटों पर अखिलेश यादव की साइकिल Cycle दौड़ने से पहले ही पंचर होती रही है। पहले चरण के चुनाव first phase election में मेरठ में 10 फरवरी को मतदान होना है। भाजपा,सपा रालोद गठबंधन ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक रखी है। मेरठ में सात विधानसभाएं आती हैं। जिनमें मेरठ कैंट,मेरठ दक्षिण, मेरठ शहर, हस्तिनापुर Hastinapur, सरधना,सिवालखास और किठौर शामिल हैं। इस बार इन सभी सीटों पर सपा और रालोद गठबंधन SP and RLD alliance करके चुनाव मैदान में है।

हर चुनाव की तरह इस बार भी लोगों को एक सवाल परेशान कर रहा है क्या इन तीनों विधानसभाओं में साइकिल दौड़ेगी और नल से पानी निकलेगा। मेरठ की सरधना सीट पर पिछले दो बार से सपा के अतुल प्रधान Atul Pradhan प्रयास करते रहे हैं। लेकिन वे एक बार भी चुनाव जीतने में सफल नहीं सके। इस बार उनके साथ रालोद का भी साथ है। इसलिए दावेदारी प्रबल मानी जा रही है। वहीं मेरठ कैंट को भाजपा की छपरौली कहा जाता है। 90 के दशक में जब से भाजपा ने कांग्रेस Congress से यह सीट छीनी है उसके बाद से उसके सामने किसी दूसरी पार्टी का उम्मीदवार नहीं टिक सका।

यह भी पढे : UP Assembly Elections 2022 : हिंदुत्व के बहाने राहुल और अखिलेश को घेरने की कोशिश,भाजपा ने पहले चरण के चुनाव का किया धु्वीकरण हालांकि 2017 के चुनाव में बसपा से चुनाव लड़े सुनील वाधवा ने भाजपा प्रत्याशी को कड़ी टक्कर दी थी। लेकिन वे भी दूसरे नंबर पर रहे थे। इस बार इस सीट से रालोद की उम्मीदवार मनीषा अहलावत Manisha Ahlawat चुनाव मैदान में है। मनीषा अहलावत पूर्व विधायक चंद्रवीर सिंह की बेटी हैं। लेकिन कैंट सीट पर कभी रालोद का जनाधार नहीं रहा। वैश्य बाहुल्य यह सीट रालोद के प्रत्याशी के खाते में जाए इसके लिए गठबंधन प्रत्याशी को कोई चमत्कार करना होगा। जिससे कि कैंट Cant के मतदाता इनको वोट Vote कर सकें। मेरठ में सात विधानसभाओं में सपा को किठौर के मतदाताओं ने सिर माथे बैठाया है। यहां से लगातार तीन बार शाहिद मंजूर Sahid Manjoor चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। वहीं शहर सीट पर भी 2017 में सपा का कब्जा रहा था।

यह भी पढे : UP Assembly Elections 2022: इस महिला ने सीएम योगी को लेकर दे दिया ये बड़ा बयान, जानिए क्या कहा और कौन है ये महिला? 2012 में सिवाल खास भी सपा के पास रही थी। यहां से सपा के गुलाम मोहम्मद Gulam Mohhamad चुनाव जीते थे। 2017 में वे चुनाव हार गए थे। 2017 में सपा किठौर Kithor सीट भी गंवा बैठी थी। बात दक्षिण विधानसभा की करें तो यह विधानसभा सीट इस समय भाजपा के कब्जे में हैं। दक्षिण विधानसभा नए परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई थी। इसके अलावा हस्तिनापुर Hastinapur से भी सपा दो बार चुनाव जीत चुकी है। 2017 में यहां पर सपा के प्रभुदयाल वाल्मीकि प्रत्याशी बनाए गए थे जो कि दूसरे नंबर पर रहे थे। हस्तिनापुर से भाजपा BJP के दिनेश खटीक चुनाव जीते थे।

