Delhi Meerut Expressway : फास्टैग पर लागू होगा ये सख्त नियम, देना पड़ सकता है जुर्माना या चालान

Delhi Meerut Expressway : देश के सभी एक्सप्रेस वे और हाइवे को मानव टोल फ्री (human toll free) करने की व्यवस्था लागू होने जा रही है। इसी के तहत अब फास्टैग को लेकर नया नियम बनने जा रहा है। इस नए नियम के तहत अगर आपका फास्टैग रिचार्ज (fastag recharge) नहीं होगा तो तुरंत चालान कट जाएगा। हालांकि इस व्यवस्था पर एनएचएआई (NHAI) ने मौसादा तैयार किया है। इसको कैबिनेट की मंजूरी के बाद लागू किया जाएगा।

पत्रिका न्यूज नेटवर्क

मेरठ . Delhi Meerut Expressway : अगर सब कुछ सही रहा तो दिल्ली—मेरठ एक्सप्रेव वे एक मामले में और देश का पहला एक्सप्रेस वे बन जाएगा। फास्टैग के लिए एक और नियम (Rule) बनने जा रहा है। इन नए नियम के अनुसार अगर वाहन पर लगा फास्टैग रिचार्ज (fastag recharge) नहीं होगा तो इसको भी नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। इस नए नियम के अनुसार फास्टैग रिचार्ज नहीं होने पर चालान होगा या फिर जुर्माना (Fine) लगेगा।

हालांकि इस नए नियम के बारे में अभी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) और सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने मसौदा तैयार किया है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो कैबिनेट की मंजूरी (Cabinet approval) के बाद इसको अमली जामा पहना दिया जाएगा। सूत्रों की माने तो यह फास्टैग के लिए यह नियम सबसे पहले दिल्ली—मेरठ एक्सप्रेस वे (DME) पर लागू किया जाएगा। जल्द ही इस नियम को हरी झंडी भी मिल जाएगी। इसके बाद कोई भी वाहन चालक जिसकी गाड़ी पर फास्टैग लगा है वह बिना रिचार्ज किए इस एक्सप्रेस वे (Express Way) पर चलता है तो उसका चालान या जुर्माना निश्चित होगा।

(140 will have to be paid to cover a distance of 60 km)दिल्ली से मेरठ की यात्रा अब महंगा हो गई है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस-वे (Delhi Meerut Expressway) पर टोल टैक्स की वसूली आज सुबह से शुरू हो गई। राजधानी दिल्ली से मेरठ तक कार से सफर करने वालों को 60 किमी की दूरी के लिए 140 रुपये का टोल टैक्स(toll tax) देना होगा। टोल टैक्स की वसूली फास्टैग (Fastag) के जरिये निकासी पर होगी और दो व तीन पहिया वाहन डीएमई (DME) पर नहीं चलेंगे। एनएचएआई (NHAI) के परियोजना निदेशक अरविंद कुमार ने बताया कि आज शनिवार सुबह आठ बजे से ही सभी टोल प्लाजा (toll plaza) पर टैक्स की वसूली शुरू हो चुकी है।