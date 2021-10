Today Gold Rate : चांदी हुई धड़ाम तो सोना भी फिसला, दोनों धातुओं की आज ये रही कीमतें

Gold Rate Gold Price Today in Meerut : त्यौहार के मौके पर सोना—चांदी के दामों (gold and silver prices) में लगातार उतार—चढ़ाव बना हुआ है। मंगलवार को जहां दोनों धातुओं के दामों में तेजी (price rise) आई थी। वहीं आज बुधवार (Wednesday) को सोना—चांदी के दामों में गिरावट (drop in prices) दर्ज की गई। बाजार खुलने के बाद सोने की कीमत (gold price) में 390 रुपये प्रति दस ग्राम की कमी आई तो वहीं चांदी भी 1180 रुपये प्रति किलो तक टूट गई।