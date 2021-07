UP Board 10th 12th Result 2021: आज घोषित हो सकती हैं तारीख, ऐसे देखें हाई स्कूल और इंटर का रिजल्ट

UP Board 10th 12th Result 2021 की तारीख आज जारी हो सकती हैं। UP Board ने 10वीं के छात्रों के लिए लिंक भी एक्टिव कर दिया है। इस लिंक के जरिए छात्र अपना रोल नंबर देख सकते हैं।

मेरठ।

UP Board 10th,12th Result 2021

आज 20 जुलाई को यूपी बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट (UP Board Result 2021) की तारीखों की घोषणा कर सकता है। माध्यमिक शिक्षा परिषद (up board) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर 10वीं कक्षा का रोल नंबर जानने के लिए लिंक को एक्टिव भी कर दिया है। जिसके बाद अब 10वीं के छात्र यूपी बोर्ड (up board 10th result date) की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर अपना पंजीकरण नंबर डालकर अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि पहले 10वीं का रिजल्ट घोषित होगा, इसके बाद 12वीं कक्षा का रिजल्ट (UP Board 10th,12th Result 2021) जारी किया जाएगा। हालांकि अभी तक दोनों कक्षाओं के रिजल्ट की तारीखों की घोषणा नहीं की गई है। लेकिन माना जा रहा है कि आज तारीखों की घोषणा की जा सकती है। 25 जुलाई तक नतीजे जारी कर दिए जाएंगे।

जानकारी के लिए बता दें कि कोरोना के चलते यूपी सरकार ने इस बार 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द कर दिया था। जिसके चलते इस बार टॉपर्स की भी घोषणा नहीं की जाएगी। दोनों कक्षाओं का रिजल्ट तैयार करने के लिए यूपी बोर्ड ने मूल्यांकन नीति पहले ही जारी कर दी गई है। 10वीं व 12वीं के 56 लाख छात्रों व उनके परिजनों को रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है। मूल्यांकन नीति के मुताबिक इस बार 10वीं के छात्रों को आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर पास किया जा रह है। इस बार किसी भी छात्र को फेल नहीं किया जाएगा। वहीं 12वीं का रिजल्ट छात्रों के 10वीं बोर्ड और प्री बोर्ड में मिले नंबरों और 11वीं कक्षा के अंकों के आधार पर तैयार किया जाएगा। इसके लिए 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा को 50 फीसदी, 10वीं की प्री-बोर्ड को 10 फीसदी और 11वीं की परीक्षा में मिले नंबरों को 40 फीसदी वेटेज दिया जाएगा।

छात्र ऐसे जान सकते हैं अपना रोल नंबर

- सबसे पहले यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाएं।

- होम पेज पर महत्वपूर्ण सूचना एवं डाउनलोड सेक्शन में जाएं।

- इसमें 10 जुलाई 2021 तारीख के साथ दिये गये लिंक पर क्लिक करें।

- एक नया पेज ओपन होगा।

- यहां अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और मांगी गई अन्य सूचनाएं दर्ज करें।

- अब स्क्रीन पर अपना रोल नंबर देख सकते हैं।

- इसे नोट करने के साथ प्रिंट भी निकाल सकते है।