UP Borad Result 2020: यूपी बोर्ड रिजल्ट का काउंटडाउन शुरू, 5 दिन बाद जारी होगा परिणाम

-मेरठ क्षेत्रीय बोर्ड कार्यालय ने मुख्यालय भेजी रिपोर्ट (up board result 2020 date and time)

मेरठ। उत्तर प्रदेश माधयमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड (UP Board result 2020) की 10वीं और 12वीं कक्षा के परिणाम जारी होने में सिर्फ 5 दिन शेष रह गए हैं। छठवें दिन यानी शनिवार, 27 जून 2020 (UP Board Result date and time) को 12:30 बजे रिजल्ट (UP Board exam result) जारी किया जाएगा। इसको लेकर तैयारियां काफी जोरों पर हैं।

मेरठ क्षेत्रीय कार्यालय में रिजल्ट से संबंधित सभी काम पूर्ण कर मुख्य कार्यालय भेजे जा चुके हैं। अब इस समय बोर्ड कार्यालय में रिजल्ट का इंतजार हो रहा है। क्षेत्रीय बोर्ड सचिव राणा सहस्त्राशु सुमन ने बताया कि बोर्ड का रिजल्ट अपने तय तिथि 27 जून को निकलेगा। उन्होंने बताया कि रिजर्ल्ट की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। सभी काम पूरा हो चुका है।

बता दें कि देश में अभी तक बिहार, गुजरात, झारखंड और हिमाचल जैसे कुछ ही राज्यों के बोर्ड हैं। जिन्होंने अपनी बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट घोषित किए हैं। यूपी बोर्ड काफी समय से इस दिशा में काम कर रहा है। अब जून में ही 10वीं, 12वीं के परिणाम जारी करने जा रहा है। इस बार बोर्ड अप्रैल में ही रिजल्ट जारी करने के विचार में था लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण कॉपियों के मूल्यांकन कार्य में देरी के चलते रिजल्ट भी कुछ देर से जारी किया जा रहा है।