UP Board Result 2021 इंतजार खत्म: अगले सप्ताह जारी होगा बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम

मेरठ ( UP Board Result 2021 ) लंबे समय से रिजल्ट ( UP board result ) का इंतजार कर रहे छात्र-छात्राओं के लिए अच्छी खबर है। यूपी बोर्ड ( UP Board ) के 56 लाख छात्र-छात्राओं का रिजल्‍ट अगले सप्ताह जारी कर सकता है। यह उम्मीद यूं ही नहीं जताई जा रही। यूपी के उपमुख्‍यमंत्री और शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा ( Deputy Chief Minister and Education Minister Dinesh Sharma ) ने हाल ही में यह उम्मीद जताई है कि यूपी बोर्ड मैट्र‍िक और इंटरमीडिएट ( Matriculation and Intermediate ) का परिणाम जुलाई के दूसरे सप्‍ताह में जारी किया जाएगा। इस उम्मीद के साथ अब 10वीं और 12वीं के छात्र-छात्रा अपने परिणाम बोर्ड की अधिकारिक वेबसाइट पर देख सकेंगे।

पिछले वर्ष यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के रिजल्ट 27 जून 2020 को जारी हुए थे। अगर पिछले वर्ष से तुलना की जाए ताे इस बार परिमाण लेट हाे गए हैं। पिछले वर्ष परीक्षा हुई थी लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण परिणाम आने में देरी हो गई थी। इस बार कोरोना वायरस की वजह से परीक्षा ही नहीं हुई। यूपी बोर्ड मैट्र‍िक और इंटरमीडिएट दोनों के परिमाण एक साथ ही जारी करता है। अब अगले सप्ताह दोनों के रिजल्ट आने की उम्मीद जताई जा रही है। अब सभी छात्र-छात्राएं अपना रिपोर्टकार्ड आधिकारिक वेबसाइट यूपीरिजल्टडॉटएनआईसीडॉटइन पर देख सकेंगे।

यूपी बोर्ड की मैट्र‍िक और इंटरमीडिएट परीक्षाओं के लिए इस वर्ष करीब 56,04,628 छात्र-छात्राओं ने रजिस्‍ट्रेशन कराया था। इनमें से 10वीं के लिये 29,94,312 और 12वीं के लिये 26,10,316 छात्र-छात्राएं शामिल हैं। इन सभी काे रिजल्ट का इंतजार था। हालांकि सभी काे पास कर दिया गया है लेकिन अब इनका रिजल्ट अगले सप्ताह आने की उम्मीद है। लंबे समय से यह सभी छात्र-छात्राएं रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे जो अब खत्म होनो वाला है।

