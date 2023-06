New Education Policy in UP board: यूपी बोर्ड के छात्र पढ़ेगे आर्टीफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स जैसे विषय

New Education Policy in UP board: यूपी बोर्ड के छात्र पढ़ेगे आर्टीफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स जैसे विषय

मेरठPublished: Jun 26, 2023 11:29:05 am Submitted by: Kamta Tripathi

New Education Policy in UP board : नई शिक्षा नीति को लागू करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। यूपी बोर्ड के छात्र इसके तहत अब आर्टीफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स जैसे विषय भी पढ़ सकेंगे।

New Education Policy in UP board: नई शिक्षा नीति यूपी बोर्ड में 2024 के शिक्षा सत्र में पूरी तरह से लागू हो जाएगी। जिसके तहत यूपी बोर्ड के छात्रों को आर्टीफिशियल इंटेलिजेंसी और रोवोटिक्स जैसे विषय भी पढ़ने होंगे। इसके तहत 2024 की बोर्ड परीक्षा के प्रश्नपत्रों में हाई आर्डर क्रिटिकल थिंकिंग प्रश्नों की संख्या बढ़ाई जाएगी। काउंसिल फार द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन यानी सीआइएससीई की ओर से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। यूपी बोर्ड स्कूल के एक प्रधानाचार्य डा. उपकार दत्त शर्मा का कहना है कि इस कड़ी में वर्ष 2024 की बोर्ड परीक्षा के प्रश्नपत्रों में हाट्स यानी हाई आर्डर क्रिटिकल थिंकिंग प्रश्नों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इसके बाद यह इन प्रश्नों की संख्या प्रतिशत हर वर्ष थोड़ा-थोड़ा बढ़ाया जाएगा।