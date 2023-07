UP ITI Result 2023: यूपी SCVT ने जारी की पहली कटआफ सूची, यहां चेंक करें अपना नाम

मेरठPublished: Jul 28, 2023 09:14:37 am Submitted by: Kamta Tripathi

UP ITI Result 2023: उत्तर प्रदेश राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (UP SCVT) ने देर शाम यूपी के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में एडमिशन के लिए पहली कटआफ सूची जारी कर दी है। अधिकृृत वेबसाइट पर अभ्यार्थी अपना नाम और वरीयता सूची चेक कर सकते है।

यूपी SCVT ने जारी की पहली कटआफ सूची

UP ITI Result 2023: यूपी आईटीआई 2023 का रिजर्ल्ट जारी कर दिया गया है। जारी की गई सूची के मुताबिक यूपी के सरकारी और मान्यता प्राप्त प्राइवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आइटीआइ) में संचालित व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में साल 2023—24 के लिए एडमिशन शुरू होंगे। चयनित छात्र-छात्राओं के आवंटित संस्थानों की ये पहली आवंटन सूची है। UP ITI Result 2023 की जारी कटआफ सूची को आधिकारिक वेबसाइट scvtup.in पर देख सकतें हैं।

UP ITI Result 2023 यूपी आइटीआइ एडमिशन के लिए आवेदन किए यूपी के लाखों छात्र-छात्राओं के लिए ये सूची महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (UP SCVT) ने यूपी के सरकारी और मान्यता प्राप्त निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आइटीआइ) में संचालित होने वाले व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की चयनित किए गए छात्र-छात्राओं को आवंटित किए गए संस्थानों की पहली आवंटन सूची जारी की है। परिषद द्वारा यूपी आइटीआइ रिजल्ट 2023 के अंतर्गत पहली मेरिट लिस्ट गुरुवार 27 जुलाई को जारी की गई।