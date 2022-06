वेब इनबिल्ड कैमरों की जद में होंगे गन्ना विभाग के आफिस, लखनऊ से रहेगी हर गतिविधि पर नजर

गन्ना विकास विभाग से संबंधित सभी कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरा स्थापित किये जाएंगे। इससे गन्ना विकास विभाग के कार्यालयों की वाह्य एवं आन्तरिक सुरक्षा बढ़ेगी। इसके अधिकारिक निर्देश प्रदेश के अपर मुख्य सचिव चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास संजय आर.भूसरेड्डी ने जारी किए हैं। मेरठ उप गन्ना आयुक्त,जिला गन्ना अधिकारी,गन्ना विकास परिषद एवं समितियों में सीसीटीवी कैमरे स्थापित किये जाएंगे।

प्रदेश की सहकारी गन्ना विकास समितियों के साथ-साथ गन्ना विकास परिषदों, जिला गन्ना अधिकारी एवं क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त के कार्यालय वाह्य परिसर एवं क्रियाशील आन्तरिक कक्षों में सीसीटीवी कैमरा स्थापित किये जाने के निर्देश जारी किए गए है। सुरक्षा के दृष्टिगत सभी विभागीय कार्यालय के वाह्य परिसर एवं क्रियाशील आन्तरिक कमरों में सी.सी.टी.वी. कैमरा स्थापित किया जाना आवश्यक होगा। कैमरे वेब इनेबिल्ड होने से कार्यालय की गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जा सकेगी। इससे कार्यालय प्रांगण में सीसीटीवी कैमरा स्थापित होने से पारदर्शिता तथा सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता होगी।

