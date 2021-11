12 किलोमीटर एंबुलेंस घसीटकर ले गया ड्राइवर, हादसे के कारण दो की मौत, दो गंभीर

Driver dragged ambulance 12 km Two killed and Two Serious Condition- उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में रविवार देर रात बड़ा हादसा हो गया। वाराणसी-शक्तिनगर मार्ग पर ड्राइवर के अचानक ब्रेक लगाने से एंबुलेंस ट्रक में घुस गई। इससे एंबुलेंस खराब हुई तो ड्राइवर उसे 12 किलोमीटर तक घसीटते हुए ले गया।