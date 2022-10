लड़की ने ही कारवाई थी अपने पिता की हत्या, प्रेमी की उम्र ज्यादा होने पर नहीं हो रही थी शादी, हत्या का तरीका सुनकर यूपी पुलिस भी चौंक गई

उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में रिश्तों के कत्ल हर किसी को हैरान कर देगा। जहां कलयुगी बेटी ने ही अपने पिता की हत्या करवा दी। पुलिस ने लड़की और अधेड़ उम्र के प्रेमी और हत्या में सहायता करने वाले (प्रेमी के बेटे) को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

मिर्ज़ापुर में बेटी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पिता की हत्या कर दी। जिसके बाद अपने जुर्म को छुपाने के लिए शव को शौचालय के सीवर में छिपा दिया। जांच कर रही पुलिस ने बेटी और उंसके प्रेमी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सबसे चौंकाने वाली है कि प्रेमी और प्रेमिका की उम्र में 20 वर्ष का अंतर है। काफी ज्यादा उम्र का प्रेमी अपनी प्रेमिका की शादी दूसरे लड़के से तय होने पर नाराज था, जो कि पिता द्वारा तय कर दी गई थी। ज्यादा उम्र के प्रेमी ने अपने बेटे की मदद से हत्या को अंजाम दिया।

Murder in Mirzapur by Girl and her BF