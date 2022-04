मिर्ज़ापुर में रेप के बाद लड़की की हालत गंभीर, साथ रहने वाले दिव्याङ्ग लड़के ने किया रेप

उत्तर प्रदेश में योगी आदियतनाथ अहिलाओं के प्रति होने वाले गंभीर अपराधो पर गंभीर है लेकिन घटनाएँ फिर भी रुकने का नाम नहीं ले रही है।

मिर्ज़ापुर में नाबालिक लड़की के साथ दुष्कर्म उंसके बाद हत्या करने के प्रयास का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़ित लड़की की हालात नाजुक है।उसका ईलाज वाराणसी में चल रहा है।पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मिर्ज़ापुर-विंध्याचल में भीख मांगने वाली नाबालिक लड़की के साथ उसे साथ रहने वाले दिव्यांग युवक ने दुष्कर्म कर हत्या का प्रयास किया।

Symbolic Pics of Rape to Girls by Disabled boy in Mirzapur