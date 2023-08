UP Weather: उत्तर प्रदेश के 24 क्षेत्रों में 40 मिनट तक भारी बारिश अलर्ट, जानिए अपने शहर-गाव का हाल

UP Weather Update: यूपी में आज मानसून सुबह से ही सक्रिय बने हुए है। कई शहरों में सिनॉप्टिक प्रभाव

से 4 घंटों में 24 जिलों में 40 मिनट तक चौचक बारिश होने का Yellow Alert जारी किया गया है।

Today Weather in UP: उत्तर प्रदेश में मौसम हर घंटे बदल रहा है। तेज धूप लोगों को परेशान कर रही है तो वहीं झमाझम बारिश से मौसम सुहावना हो रहा है। अब मौसम विभाग ने अगले 3 घंटे का 9 जिलों के लिए Yellow अलर्ट जारी किया है। उत्तर पश्चिम क्षेत्र समेत भारत के कई हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश (Heavy Rainfall) हो रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार अगले तीन-चार दिनों में उत्तर-पश्चिम भारत के दो मौसम-प्रभावित पहाड़ी राज्यों-उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में अधिक बारिश की भविष्यवाणी की है। इसके अलावा यूपी में भी बारिश वितरण तेजी से बढ़ेगा।



IMD UP Rain Alert: 4 घंटे में 24 जिलों में 40 मिनट नॉनस्टॉप तूफानी बारिश

आंचलिक विज्ञान नगरी लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक मो. दानिश ने बताया कि अगले 4 घंटे में हरदोई, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, बांदा, एटा, कासगंज, कानपुर देहात, सीतापुर, लखीमपुर खीरी और इसके आसपास के इलाकों में नॉनस्टॉप तूफानी बारिश के साथ आंधी और वज्रपात की संभावना है।



Latest Weather Update: आज इन जिलों में जारी किया गया डबल अलर्ट (Alert)

आंचलिक विज्ञान नगरी लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक मो. दानिश ने बताया कि रविवार यानी 20 अगस्त को उत्तर प्रदेश के बिजनौर, शामली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और उसके आसपास के इलाकों में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा अमरोहा, बुलंदशहर, बरेली, बिजनौर, गौतम बुद्धनगर, गाजियाबाद, लखीमपुर खीरी, मेरठ, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, रामपुर, सहारनपुर, संभल, शामली, बागपत, हापुड़, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, सोनभद्र और इसके आसपास के इलाकों में गरज-चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। इस दौरान यहां 60-70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है।