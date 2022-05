मिर्जापुर में लूट का खुलासा, कार चला रहा चालक ही मास्टर माइंड

उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में राह चलते लूट करने वालों का पुलिस ने खुलासा किया है। जिससे क्षेत्र में अब पुलिस के काम से लोगों में काफी खुशी है।

Updated: May 29, 2022 08:18:46 pm

मिर्ज़ापुर में पड़री थाना क्षेत्र में नेशलन हाइवे पर हुए शादी से लौट रहे कार सवार लोगो के साथ लूट का पुलिस ने किया खुलासा।कार चला रहे चालाक ने ही अपने दो दोस्तों के साथ लूट कि साजिश रची थी। शादी में महिलाओं को गहने पहने देख कार चालक और उसके साथियों ने सोने के आभूषण लूटने के लिए लूट की योजना बनाया और वारदात को अंजाम दिया।पुलिस ने तीन को गिरफ्तार कर भेजा जेल।लूट का माल भी बरामद हुआ।

Mirzapur Police Symbolic Photo to Show The Good Work of Police