COVID-19: देश में कोरोना संक्रमितों का आकंड़ा तीन लाख के पार, केवल 3 राज्यों में 60 प्रतिशत केस

नई दिल्ली। पूरी दुनिया में इन दिनों कोरोना वायरस ( coronavirus ) को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। भारत भी इस महामारी से अछूता नहीं है। देश में इस महामारी को रोकने के लिए 25 मार्च से लॉकडाउन ( India Lockdown ) लागू है। इसके बावजूद कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा तीन लाख के पार पहुंच चुका है। आलम ये है कि यह आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हैरानी की बात ये है कि कोरोना वायरस के 60 प्रतिशत केस केवल तीन राज्यों से हैं।

तीन लाख के पार पहुंच कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा

दरअसल, देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 332,424 पहुंच गया है। पूरी दुनिया में COVID-19 के मामले में भारत चौथे नंबर पर है। देश में 153,106 केस एक्टिव (coronavirus active cases ) हैं। वहीं, 169,797 लोग इस महामारी से ठीक हो चुके हैं। जबकि, 9520 लोगों की मौत हो चुकी है। इस खतरनाक वायरस को लेकर सबसे ज्यादा खराब स्थिति महाराष्ट्र ( coronavirus in Maharshtra ) की है। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु ( coronavirus in Tamil Nadu ) और तीसरे नंबर पर दिल्ली (coronavirus in Delhi ) है। इसके बाद गुजरात ( coronavirus in Gujarat ) और उत्तर प्रदेश ( coronavirus in Uttar Pradesh ) में कोविड-19 को लेकर स्थिति खराब है।

महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा एक लाख के पार पहुंच चुका है। राज्य में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 107, 958 पहुंच गया है। जबकि, 3950 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं, 50978 लोग इस महामारी से ठीक हो चुके हैं। वहीं, तमिलनाडु में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 44,661 पहुंच चुका है। जबकि, 435 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं, 24,547 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं।

Delhi में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार

देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली ( COVID-19 Cass in Delhi ) में पिछले कुछ दिनों से कोरोना वायरस के कारण हड़कंप मचा हुआ है। राज्य में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 41,182 पहुंच चुका है। 15,823 लोग ठीक हो चुके हैं। जबकि, 1327 लोगों की मौत हो चुकी है। गुजरात में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 23,544 पहुंच चुका है। इनमें 16,325 लोग ठीक हो चुके हैं। व हीं, 1477 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में COVID-19 मरीजों का आंकड़ा 13,615 पहुंच चुका है। जबकि, 8268 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं, 339 लोगों की इस वायरस से मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में भी कोरोना वायरस का आंकड़ा 10, 802 पहुंच चुका है। जबकि, राजस्थान में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 12,694 है।

कुछ राज्यों में तीन हजार से भी कम आंकड़े

पश्चिम बंगाल में भी कोरोना वायरस का मामला तेजी से बढ़ रहा है। यहां कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 11 हजार के पार पहुंच चुका है। बिहार में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 6470 पहुंच गया है। आंध्र प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 6163 है। कर्नाटक में कोरोना का आंकड़ा सात हजार है। वहीं, कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा तीन हजार से कम हैं। इनमें उत्तराखंड, लद्दाख, केरल, झारखंड, त्रिपुरा, गोवा और हिमाचल प्रदेश शामिल हैं।