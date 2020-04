गंगा किनारे लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा रहे थे विदेशी पर्यटक, पुलिसवालों ने दी अनोखी सजा

ऋषिकेश। देवभूमि उत्तराखंड में इन दिनों विदेशी पर्यटक लॉकडाउन की खूब धज्जियां उड़ा रहे हैं। 21 दिन के लॉकडाउन में संपूर्ण देश में सभी पर्यटन स्थल पूरी तरह से बंद थे, लेकिन ऋषिकेश में गंगा किनारे 10 विदेशी पर्यटक लॉकडाउन के नियमों को ताक पर रख रहे थे, लेकिन जब ये लोग पुलिस के हत्थे चड़े तो फिर इन्हें एक अनोखी सजा दी गई।

इन देशों के नागरिक घूम रहे थे गंगा किनारे

दरअसल, बीते शनिवार को ऋषिकेश में गंगा किनारे 10 विदेशी पर्यटकों को घूमते हुए देखा गया। चौकी इंचार्ज विनोद कुमार शर्मा अपने साथियों के राउंड पर निकले थे। तभी इन विदेशी पर्यटकों को गंगा नदी के किनारे घूमते देखा गया। इन विदेशियों में अमरीका, मेक्सिको, ऑस्ट्रेलिया और इजरायल के नागरिक शामिल थे।

Uttarakhand: 10 foreign nationals who were caught strolling along the bank of river Ganga in Rishikesh were made to write "I didn't follow lockdown rules, I am sorry', for 500 times as a punishment for violating #CoronavirusLockdown. (12-4-2020) pic.twitter.com/vd3BJeoHm0