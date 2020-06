500 रुपये के लिए 100 साल की मां को खाट पर घसीटते हुए ले जाना पड़ा बैंक, VIDEO वायरल

नई दिल्ली।

सोशल मीडिया ( Social Media ) पर वायरल हो रहे वीडियो ( Viral Video ) में दावा किया जा रहा है कि 500 रुपये की पेंशन ( Pension ) लेने के लिए 100 साल की महिला को खाट पर घसीटते हुए बैंक ले जाना पड़ा। मामला ओडिशा ( Odisha ) के नौपारा जिले का है। जहां एक 100 वर्षीय मां को उसकी बेटी चारपाई पर घसीटते हुए बैंक ( Bank ) लेकर पहुंची, ताकि 500 रुपये की पेंशन मिल सके। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों का बैंक मैनेजर पर गुस्सा फूट पड़ा। हालांकि, जिला कलेक्टर ने इस दावे का खंडन किया है।

दावा: वैरिफिकेशन के लिए बुलाया गया बैंक

वीडियो में दावा किया जा रहा है कि जिले के बड़गांव में रहने वाली 60 वर्षीय पूंजीमति देई अपनी 100 वर्षीय मां के 500 रुपये की पेंशन के लिए खाट पर घसीटते हुए बैंक लेकर पहुंची। महिला ने दावा किया है बैंक मैनेजर ने अकाउंट होल्डर के वैरिफिकेशन के उसकी मां को बैंक तक लाने के लिए कहा था। इसके बाद वह अपनी मां को चारपाई पर घसीटते हुए बैंक पहुंची।

