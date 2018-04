नई दिल्ली। चंपारण सत्याग्रह के 100 साल पूरे होने पर बिहार में सत्याग्रह शताब्दी समारोह का आयोजन हो रहा है। शताब्दी समारोह के उपलक्ष्य में 'सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह' कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया।

- भले ही ये चंपारण सत्याग्रह का शताब्दी समारोह है लेकिन यह शुरूआत भी स्वच्छता की ओर है।

- आज 100 साल पुराना इतिहास एकबार फिर जिंदा हो गया।

- बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जहां एक हफ्ते में 8.5 लाख से ज्यादा शौचालय का निर्माण हुआ है। मैं बिहार के लोगों और राज्य सरकार को इसके लिए बधाई देता हूं।

- बिहार देश को नया रास्ता दिख रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश जी का काम सराहनीय है

- इसी बिहार ने मोहनदास करचमंद गांधी को महात्मा गांधी बना दिया

- महिलाएं सबसे ज्यादा स्वच्छता का महत्व समझती हैं।

- बिहार के विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है।

-हजारों स्वच्छताग्राही मेरे हाथ हैं।

- हमारी सरकार ने दूसरी सरकार से ज्यादा काम किया है।

- जल्द ही गंगा का तट खुले में शौच मुक्त होगा

- सरकार जन-जन को जोड़ने का काम कर रही है और विरोध तोड़ने का काम कर रहे हैं

- लटकाने, भटकाने और अटकाने का काम अब नहीं होगा।

- बदलाव स्वीकार नहीं करने वालों को दिक्कत हो रही है।

- सरकार के काम में बाधा डाला जा रहा है।

- सबका साथ सबका विकास एनडीए का मंत्र है।

In the last one week, more than 8,50,000 toilets have been constructed in Bihar. This is a great achievement. I congratulate the people, the 'Swachhagrahis' and the State Govt for this: PM Modi at #SatyagrahaSeSwachhagraha event in Motihari pic.twitter.com/cuSIrz3Ilv