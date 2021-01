कर्नाटक में कोविड-19 के नए स्ट्रेन से 11 लोग संक्रमित पाए गए: मंत्री

नई दिल्ली। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर ने मंगलवार को कहा कि ब्रिटेन से लौटने वाले कुल 11 लोग कोरोना वायरस के नये प्रकार (स्ट्रेन) से संक्रमित पाए गये हैं।

कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री सुधाकर के अनुसार ब्रिटेन से लौटने वाले 75 लोगों का अभी तक पता नहीं चल सका है और गृह विभाग तथा नगर निगम के अधिकारियों ने जल्द ही उनका पता लगाने का आश्वासन दिया है।

11 UK returnees have tested positive for new coronavirus strain in the state: Karnataka Health Minister K Sudhakar pic.twitter.com/SYW1HJ02X6