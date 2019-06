वायुसेना के विमान AN-32 का ब्लैक बॉक्स मिला, सवार सभी वायु सैनिक शहीद

नई दिल्ली। वायुसेना के लापता विमान AN-32 को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। इस विमान का ब्लैक बॉक्स अब सर्च टीम को मिल गया है। माना जा रहा है कि इस बॉक्स के मिलने के बाद कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले लंबे समय से लापता चल रहे इस विमान के सर्च ऑपरेशन में जुटी टीम गुरुवार सुबह क्रैश साइट पर पहुंची। यहां पहुंचते ही सर्च टीम ने जो जानकारी भेजी उसके मुताबिक AN-32 विमान में सवार एक भी वायु सैनिक जीवित नहीं बचा।

इस बारे में वायुसेना ने विमान में सवार सभी 13 वायु सैनिकों के परिवारों को भी सूचना दे दी, जो पिछले कई दिनों से अपनों के लौटने का इंतजार कर रहे थे। सेना ने सभी शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी है। आपको बात दें कि 3 जून को असम के जोरहाट से इस विमान ने उड़ान भरी और उड़ान के कुछ देर बाद ही यह विमान गायब हो गया।

ये काम करता है 'ब्लैक बॉक्स'

विमान AN-32 के ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद कई अहम जानकारियां हाथ लग सकती हैं। जैसे उस दौरान क्या हुआ?, विमान में मौजूद सदस्यों ने आखिरी बार कहां संपर्क किया? आदि। बहरहाल यहां ये जान लें कि आखिर ये ब्लैक बॉक्स काम क्या करता है। 'ब्लैक बॉक्स' वायुयान में उड़ान के दौरान विमान से जुड़ी सभी तरह की गतिविधियों को रिकॉर्ड करने वाला उपकरण होता है। इसे या फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर भी कहा जाता है। आम तौर पर इस बॉक्स को सुरक्षा की दृष्टि से विमान के पिछले हिस्से में रखा जाता है।

ये बॉक्स टाइटेनियम का बना होता है और टाइटेनियम के ही बने डिब्बे में बंद होता है ताकि ऊंचाई से जमीन पर गिरने या समुद्री पानी में गिरने पर इसे कम से कम नुकसान हो।

iaf ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि

इंडियन एयर फोर्स ने विमान AN-32 में सवार सभी शहीदों को श्रद्धांजलि दी। वायुसेना ने कहा कि दुख की इस घड़ी में सेना शहीदों के परिवारों के साथ खड़ी है।

इन्होंने गंवाई जान

#Update on #An32 crash: Eight members of the rescue team have reached the crash site today morning. IAF is sad to inform that there are no survivors from the crash of An32.