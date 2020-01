दिल्ली में बारिश ने बढ़ाई ठिठुरन, कोहरे के चलते 15 ट्रेनें लेट

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली-एनसीआर में सोमवार रात हुई हल्की बारिश ने ठंड बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने आज यानी मंगलवार को भी बादल छाए रहने की उम्मीद जताई है, जबकि बुधवार से शुक्रवार के बीच भी बारिश की संभावना व्यक्त की है।

वहीं, कोहरे और ठंड ने दिल्ली आने वाली 15 ट्रेनों की रफ्तार आज धीमी कर दी है। ये ट्रेनें 1 घंटे 30 मिनट से लेकर 6 घंटे की देरी से दिल्ली पहुंच रही हैं।

मालदा-नई दिल्ली फरक्का एक्सप्रेस आज सबसे ज्यादा 6 घंटे की देरी से दिल्ली पहुंच रही है।

Delhi: Major pollutants PM 2.5 at 244 & PM 10 at 239, both in 'poor category' in Lodhi Road area, according to the Air Quality Index (AQI) data. pic.twitter.com/1uy0vhWyac