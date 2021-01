Coronavirus: दिल्ली में बीते 24 घंटे में 157 नए मामले, सात लोगों की मौत

नई दिल्ली। दिल्‍ली को कोरोना के खिलाफ लगातार जंग जारी है। यहां पर कोरोना के मामलों में लगातार कमी आ रही है। बीते 24 घंटों में दिल्‍ली में केवल 157 नए मामले सामने आए हैं। वहीं सात लोगों की मौत हो चुकी है। बीते पिछले 9 महीने में यहां पर दर्ज कोरोना मामलों की संख्या काफी कम है।

Delhi reports 157 new #COVID19 cases, 218 recoveries and 7 deaths in the last 24 hours.



Total cases 6,34,229

Total recoveries 6,21,783

Death toll 10,820



Active cases 1,626 pic.twitter.com/LqbAkvKEEv