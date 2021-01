जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में संघर्ष विराम का उल्लंघन, 16 वर्षीय लड़का घायल

नई दिल्ली। जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में एक बार फिर पाकिस्तानी सेना की तरफ से भारतीय सीमा में सीजफायर का उल्लंघन किया है। सोमवार की शाम को पाक ने पुंछ के मेंढर इलाके के शाहपुर में भारी गोलीबारी की। इस गोलीबारी में एक 16 वर्षीय लड़का घायल हो गया। बाद में उसे जिला अस्पताल लाया गया। उसे रेड क्रॉस की ओर से 5 हजार रुपये की चिकित्सा सहायता भी दी गई।

J&K: A 16-year-old boy injured in firing by Pakistan as it violated ceasefire in Shahpur, Mendhar area of Poonch earlier this evening. He was later brought to the District hospital. He was given also given a medical aid of Rs 5000 by Red Cross in the district. pic.twitter.com/L5Tg1FBPu1