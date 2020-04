महाराष्ट्र में कोरोना के 165 नए मामलोंं से हड़कंप, अकेले मुंबई में बढ़े 107 मरीज

नई दिल्ली। कोरोना वायरस से बचाव के तमाम तरीकों के बावजूद भी ये महामारी तेजी से अपने पैर पसार रही है। भारत में कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है। इतना ही नहीं महाराष्ट्र में कोरोना के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। गुरुवार को महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक, राज्य में कोरोना के 165 नए मामले सामने आ गए हैं। महाराष्ट्र में इस आंकड़े के बाद हड़कंप मच गया है।

मुंबई में कोरोना के 107 नए मरीज

महाराष्ट्र से सामने आए 165 मामलों में से 107 मरीज मुंबई के हैं। इन आकंड़ों की जानकारी राज्य के स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी की गई है। ऐसे में खबर लिखे जाने तक राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 3081 हो गई है। आपको बता दें कि देश में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। यहां के कई इलाकों को स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना हॉटस्पॉट के रूप में भी चिन्हित किया है। इन इलाकों के लिए खास दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही ऐसे इलाकों में विशेष टीमें भी तैनात की गईं हैं, जो नए मरीजों की पहचान करेंगे। मुंबई के बाद दिल्ली और केरल में भी मरीजों की संख्या काफी अधिक है।

165 more #COVID19 cases (including 107 in Mumbai) reported in Maharashtra today, taking the total number of coronavirus cases in the state to 3081: State Health Department pic.twitter.com/a1xpyzfyrX