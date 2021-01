Coronavaccine: देश में 165714 लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया

नई दिल्ली। भारत में शनिवार 16 जनवरी से कोविड-19 के खिलाफ दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरूआत की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम की शुरुआत की गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार शाम 5़ 30 बजे तक पूरे देश में 165714 लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। वहीं वैक्सीन लगाने वाले स्वास्थ्यकर्मियों की संख्या 16755 थी।

#COVID19 | 1,65,714 people were vaccinated today; No case of post-vaccination hospitalisation reported so far: Health Ministry pic.twitter.com/YribCc1Znj