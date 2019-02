1983 बैच के IPS अधिकारी ऋषि कुमार शुक्ला CBI के नए निदेशक नियुक्त

नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के अंदर मचे घमासान के बीच नए निदेशक की नियुक्ति शनिवार को हो गई। 1983 बैच के IPS अधिकारी ऋषि कुमार शुक्ला को सीबीआई के नए निदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया है। इससे पहले वे मध्य प्रदेश के डीजीपी के तौर पर कार्यरत थे। शुक्ला की यह नियुक्ति कैबिनेट की सिफारिश पर की गई है। दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 की धारा 4ए (1) के अनुसार गठित समिति की ओर से अनुशंसित पैनल के आधार पर, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने ऋषि कुमार शुक्ला को नियुक्ति को मंजूरी दी। सरकारी आदेश में कहा गया है कि निदेशक-केंद्रीय जांच ब्यूरो कार्यालय के प्रभार ग्रहण करने की तारीख से दो साल की अवधि के लिए है। बता दें कि इससे पहले शुक्रवार की देर शाम को नए निदेशक की नियुक्ति को लेकर सेलेक्शन कमेटी की बैठक पीएम मोदी के आवास पर हुई थी। इस कमेटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल थे। हालांकि इस बैठक में क्या फैसला किया गया था देर रात तक इसपर कुछ भी साफ नहीं हो सका था।

The Appointments Committee of the Cabinet has approved the appointment of IPS Rishi Kumar Shukla as the new CBI Director for a period of two years from the date of assumption of charge of the office. https://t.co/o7vVFbkPBb