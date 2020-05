जम्मू-कश्मीर: श्रीनगर के गांदरबल में आतंकी हमला, BSF के 2 जवान शहीद

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर ( Jammu Kashmir ) में आतंकियों का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार को भी श्रीनगर ( Sir nagar ) के गांदरबल जिले में आतंकियों ने सुरक्षाबलों को निशाना बनाया। इस हमले में बीएसएफ ( BSF )के 2 जवान शहीद हो गए हैं। ये हमला BSF की 37 बटालियन पर हुआ है।

जवानों से हथियार छीनकर भाग गए आतंकी

जम्मू-कश्मीर पुलिस के IG विजय कुमार ने इस हमले के बारे में बताया है कि इस हमले में 2 जवान शहीद हो गए हैं, जो ड्यूटी का हिस्सा थे। शहीद हुए जवान पास की दुकान से कुछ खरीदने गए थे। इसी दौरान बाइक सवार दो आतंकियों ने उन पर हमला कर दिया। एक जवान ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि दूसरे की सांसे अस्पताल में इलाज के दौरान थम गई। इस दौरान आतंकियों ने उनके पास से हथियार भी छीन लिए। इस हमले के बाद सुरक्षाबलों ने इलाके को घेर लिया है और आतंकियों की तलाश की जा रही है।

#UPDATE Both injured troopers succumbed to injuries. Reports received that two weapons also been lifted. Details to follow: Border Security Force (BSF) https://t.co/d21CHbA9rj