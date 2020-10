भारी बारिश से हैदराबाद में 20 की मौत, पीएम मोदी ने की आंध्र और तेलंगाना सीएम से चर्चा

नई दिल्ली/हैदराबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारी बारिश ( very heavy raifall ) से जूझ रहे हैदराबाद के संबंध में बुधवार को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों से फोन पर चर्चा की। पीएम मोदी ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को केंद्र सरकार की तरफ से हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। वहीं, भारी बारिश के कारण अब तक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 20 लोगों की मौत हो चुकी है। चक्रवात के चलते हो रही तेज बारिश ने तेलंगाना में 13 तो आंध्र प्रदेश में सात लोगों की जान ले ली है। दोनों राज्यों में मंगलवार से ही तेज बारिश का सिलसिला शुरू हो गया था।

दोनों सीएम से चर्चा के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट किया, "भारी वर्षा के कारण उत्पन्न हालात के बारे में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी से बात की। केंद्र से राहत एवं बचाव कार्य के लिए हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। भारी बारिश से प्रभावित परिवारों के साथ मेरी भावनाएं हैं।"

दरअसल, पिछले 24 घंटों में हैदराबाद और इसके उपनगरों में कहर बरपा रही अभूतपूर्व मूसलाधार बारिश ने कम से कम 17 लोगों की जान ले ली और सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया। तेलंगाना के अन्य इलाकों में नागरकुर्नूल जिले में एक घर ढहने से तीन लोगों की मौत हो गई। जबकि पड़ोसी आंध्र प्रदेश में भी भारी बारिश के कारण विभिन्न हिस्सों में 10 लोगों की मौत हो गई।

President Ram Nath Kovind speaks to the Governor & CM of Telangana & expresses concern over loss of lives & destruction caused by incessant rain in Hyderabad & parts of Telangana. pic.twitter.com/muTYCtJYdR — ANI (@ANI) October 14, 2020

मंगलवार देर रात हैदराबाद के पुराने शहर बंदलागुड़ा में दीवार गिरने की दो अलग-अलग घटनाओं में तीन बच्चों सहित नौ लोगों की मौत हो गई और चार अन्य घायल हो गए। GHMC आपदा प्रबंधन विंग के कर्मियों ने स्थानीय पुलिस और लोगों की सहायता से शवों को मलबे से बाहर निकाला। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की कई टीमों को भी मौके पर भेजा गया ताकि मलबे को हटाने में मदद मिल सके और अगर कोई जीवित बचा हो तो जांच की जा सके।

वहीं, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बचाव कार्यों की निगरानी के लिए बंदलागुडा इलाके का दौरा किया और ट्वीट कर जानकारी दी कि दीवार ढहने की विभिन्न घटनाओं में नौ लोग मारे गए।

हैदराबाद-बेंगलुरु राष्ट्रीय राजमार्ग पर गगन पहाड़ इलाके में घर ढहने की एक अन्य घटना में एक परिवार के तीन सदस्यों की मौत हो गई। शहर के बाहरी इलाके इब्राहिमपटनम में पुराने घर की छत गिरने से एक महिला और उसकी 15 वर्षीय बेटी की मौत हो गई।

बुधवार सुबह बंजारा हिल्स में अपने क्लीनिक से पानी निकालने की कोशिश करने के दौरान एक चिकित्सक की बिजली से मौत हो गई। फलकनुमा क्षेत्र के माइलार्डेवपल्ली में फ्लैश फ्लड में दो लोगों के बह जाने की खबर थी, लेकिन पुलिस की ओर से कोई पुष्टि नहीं की गई थी।

I request people to not step outside as rainfall is likely to continue in region. Contact our control room helpline- 9490617444 in case of any emergency. Our teams are equipped to tackle the situation: VC Sajjanar, Commissioner of Police, Cyberabad Metropolitan Police #Telangana pic.twitter.com/86SReVsXSF — ANI (@ANI) October 14, 2020

नागरकुर्नूल जिले के कुमेरा गांव में बुधवार तड़के पुराने घर की छत गिरने से एक ही परिवार के तीन लोगों की उस वक्त मौत हो गई, जब वे गहरी नींद में सोए हुए थे। पुलिस ने बताया कि दो अन्य मामूली रूप से घायल हो गए। राजधानी हैदराबाद में पिछले 24 घंटों में अभूतपूर्व बारिश हुई और शाम 6 बजे के बाद बारिश की तीव्रता बढ़ गई और पूरी रात शहर में अफरातफरी मची रही।

स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के एक बुलेटिन के मुताबिक शहर के बाहरी इलाके में स्थित सिंगापुर टाउनशिप क्षेत्र में 10 बजे तक 12 घंटे में अधिकतम 30.6 सेमी बारिश हुई। दक्षिण हस्तिनापुरम क्षेत्र में 1 बजे तक 28.3 सेमी बारिश हुई। शहर के अन्य क्षेत्रों में 11.5 सेमी से लेकर 20.5 सेमी तक वर्षा दर्ज की गई।

शहर के मध्य में हुसैन सागर झील में जल स्तर मंगलवार शाम को फुल टैंक लेवल (एफटीएल) को पार कर गया और पानी शहर की सड़कों पर बहने लगा। शाम 6 बजे हुसैन सागर में जल स्तर 513.41 मीटर एफटीएल के मुकाबले 513.59 मीटर दर्ज किया गया।

बेगम बाज़ार, खैराताबाद, बेगमपेट, तोलीचौकी, शेकपेट, मेहदीपटनम, चेरलापल्ली, मल्लापुर, मौला अली में कई निचले इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो गए। सोमाजीगुडा, एर्रम मंज़िल, खैराताबाद और विजयनगर कॉलोनी में कई आवासीय अपार्टमेंट में तूफान का पानी घुस गया।

#WATCH Hyderabad: Severe waterlogging in Ramanthapur area, after heavy rains. Similar situation in many other parts of the city.



Telangana govt has declared holidays for today & tomorrow for all private institutions/ offices /non-essential services with work-from-home advisory. pic.twitter.com/eZpHwd7dWs — ANI (@ANI) October 14, 2020

बचाव और राहत उपायों के लिए जीएचएमसी की आपदा प्रतिक्रिया बल की टीमों को अमीरपेट, नागोले, अबीद्स, मेहदीपटनम, फोरम मॉल, गोशामहल, सीएम कैंप कार्यालय, दिलसुखनगर, मियापुर मेट्रो स्टेशन ECIL, सिकंदराबाद और अन्य स्थानों के पानी से भरे इलाकों में लोगों को बचाने के लिए सेवा में लगाया गया था।

राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की टीमों ने भी कार्रवाई की और बंदंगपेट क्षेत्र के निचले इलाकों से 74 लोगों को बचाया।चंद्रींगुट्टा क्षेत्र में एक भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर को डूबे हुए स्थानों से लोगों को हटाने के लिए काम में लगाया गया था। नदीम कॉलोनी जैसी कई जगहों पर जीएचएमसी ने लोगों को उनके पानी से भरे घरों से बाहर निकालने के लिए नावें तैनात कीं।

मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के साथ टेलीफोन पर बातचीत करने वाले मुख्य सचिव सोमेश कुमार ने अधिकारियों को अगले दो दिनों तक हाई अलर्ट पर रहने और यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि बचाव अभियान युद्धस्तर पर शुरू किया जाए।

ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के आयुक्त लोकेश कुमार ने लोगों से अपील की कि जब तक कोई आपात स्थिति न हो, अपने घरों से बाहर न निकलें। राज्य विधान परिषद में एक बयान देते हुए, नगरपालिका प्रशासन और शहरी विकास मंत्री केटी रामाराव ने कहा कि 40 राहत शिविर लगाए गए हैं और लगभग 80,000 लोगों के लिए भोजन और पानी की व्यवस्था की जा रही है।

इस बीच, तेलंगाना पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन के अध्यक्ष डी प्रभाकर राव ने कहा कि मांग में अचानक गिरावट के कारण बिजली ग्रिड को फेल होने से रोकने के लिए सभी कदम उठाए जा रहे हैं।