मालदीव से लौटे 202 भारतीय, INS मगर लेकर पहुंचा कोच्चि

नई दिल्ली। 'वंदे भारत मिशन' ( Vande Bharat Mission ) के तहत लगातार सैंकड़ों की संख्या में भारतीयों को उनके घरों तक पहुंचाया जा रहा है। मंगलवार शाम को ऐसे ही 202 भारतीय नागरिक मालदीव से स्वदेश लौटे हैं। ये लोग INS मगर के जरिए कोच्चि पहुंचे हैं। ये लोग कोरोना वायरस ( coronavirus ) के कारण लागू लॉकडाउन ( Lockdown ) में वहां फंस गए थे।

ऑपरेशन समुद्र सेतु के जरिए घर पहुंचे लोग

कोचीन बंदरगाह ट्रस्ट के एक बयान के अनुसार, ‘‘ऑपरेशन समुद्र सेतु' के तहत दूसरा भारतीय नौसैनिक पोत आईएनएस मगर मालदीव से 202 भारतीयों को लेकर मंगलवार शाम करीब पौने छह बजे कोचीन बंदरगाह पहुंचा।’’

केरल, तमिलनाडु और अन्य राज्यों से लौटे प्रवासी

आपको बता दें कि मालदीव से लौटने वाले 202 लोगों में 91 नागरिक केरल के, 83 तमिलनाडु के और 28 अन्य 15 दूसरे राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों के हैं। इन लोगों में 2 गर्भवती समेत 24 महिलाएं भी शामिल हैं। INS मगर इन्हें लेकर 10 मई को मालदीव के माले से रवाना हुआ था।

मालदीव से 3500 लोगों ने वापस लौटने की जताई है इच्छा

बता दें कि पहले चरण में आईएनएस जलाश्व से मालदीव में फंसे 698 भारतीयों को 10 मई को वापस लाया गया था। कोच्चि पहुंचे इन 202 लोगों में इससे पहले INS जलाश्व मालदीव से 700 लोगों को कोच्चि पहुंचाया गया। आपको बता दें कि, मालदीव से करीब 3500 फंसे भारतीयों ने स्वदेश लौटने की इच्छा जताई है।

#VandeBharatMission

Finally Home! 202 Indian citizens disembark from #INSMagar at #Kochi after being repatriated from #Malé #Maldives as part of Op #SamudraSetu by #IndianNavy.#हरकामदेशकेनाम#IndiaFightsCorona#MoDAgainstCorona@DefenceMinIndia@SpokespersonMoD @indiannavy pic.twitter.com/bpundo27rI