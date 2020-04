मुंबई में पत्रकार बने कोरोना का शिकार, 167 टेस्ट में 21 की रिपोर्ट पॉजिटिव

नई दिल्ली। देशभर में कोरोना वायरस ( Coronavirus in india ) तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। देश में अब तक कोरोना वायरस से 17 हजार से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 500 से ज्यादा लोग इस घातक वायरस के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। देश में कोरोना वायरस का सबसे ज्यादा असर महाराष्ट्र में देखने को मिला है।

यहां अब तक कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 3 हजार के पार पहुंच चुकी है। वहीं 200 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कोरोना से जंग में वॉरियर भी इसकी चपेट में आने लगे हैं। डॉक्टरों, पुलिसकर्मी के बाद अब कोरोना का कहर पत्रकारों पर भी भारी पड़ रहा है।

देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 21 पत्रकारों को कोरोना अपनी चपेट में ले चुका है।

Official sources tell ANI some field reporters in Mumbai have tested positive for COVID19. More details awaited.