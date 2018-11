नई दिल्ली। बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान गाजा तमिलनाडु में दस्तक दे चुका है। गाजा गुुरुवार देर रात तमिलनाडु राज्य के नागपट्टनम और वेदरन्नियम तट से टकराया। तूफान के असर राज्य में चल 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफतार से चल रही हवाओं ने यहां जन-जीवन अस्त-व्यस्त कर दिया। तूफान के प्रभाव के चलते तमिलनाडु के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। वहीं, तटीय इलाके में तूफान की चपेट में आकर 23 लोगों की मौत हो गई, जबकि सैकड़ों परिवार घर से बेघर हो गए। सीएम पलानीसामी के अनुसार डिजास्टर मैनेजमेंट टीम राहत कार्य में जुट गई है। 81 हजार लोगों को तटीय क्षेत्रों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। प्रशासन की ओर से बनाए गए 471 राहत कैंपों में लोगों को भेजा जा रहा है। वहीं, मौसम विभाग ने शुक्रवार तक तूफान के मंद पड़ने की संभावना जताई है। हालांकि मौसम विभाग ने चक्रवात गाजा के कमजोर होने से पहले बुधवार की सुबह तक तमिलनाडु-दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में हालात बिगड़ने की उम्मीद जताई थी।

Cuddalore district has been moderately affected. Due to the moderate rainfall and winds, there are many instances of trees falling down. Since administration was on alert nothing major has happened: Gagandeep Singh Bedi, In-charge for Disaster Management Officer #GajaCyclone pic.twitter.com/htWEoYMccE

बारिश ने बिगाड़े हालात

मौसम विभाग के अनुसार तमिलनाडु के तटीय इलाकों नागपट्टनम, थोंडी, कोड्डालुरु, पंबान और पुड्डुचेरी के कराईकल में बारिश ने कहर मचाया हुआ है। यहां शुक्रवार सुबह तक आठ सेंटीमीटर तक बारिश दर्ज की गई है। जबकि तूतिकोरिन और रामनाथपुरम इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है। राज्य के तिरुवरूर जिले में कई स्थानों पर पेड़ और बिजली के खंभे गिरने की खबर सामने आई है। इससे कई जगहों पर यातायात बिल्कुल ठप हो गया है। मौसम के बिगड़ते हालात को देखते हुए प्रशासन ने स्कूल कॉलेजों को बंद रखने के निर्देश जारी किए हैं। अन्ना यूनिवर्सिटी ने अपने सेमेस्टर एग्जाम रद्द कर दी हैं। वहीं, टेक्निकल डिप्लोमा कोर्स के एग्जाम की डेट 24 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही राज्य के अन्य जिलों में भी स्कूल कॉलेज बंद रखे गए हैं।

Just got information that 11 persons have died because of #GajaCyclone till now. Government to give 10 lakh rupees to the kin of the deceased, 1 lakh rupees to those severely injured & 25 thousand to those who received minor injuries: Tamil Nadu CM E Palaniswamy pic.twitter.com/e7V75Oa2Jn