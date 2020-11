दिल्ली में प्रदूषण को रोकने के लिए चलाया अभियान, 2500 मार्शल होंगे सड़को पर

नई दिल्ली। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। इसके लिए सरकार युद्धस्तर पर तैयारी कर रही है। यहां के आसपास के इलाकों में पराली जलाने से रोकने के लिए दिल्ली सरकार कई तरह की योजनाएं बना रही है। दिवाली करीब है,ऐसे में दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए सड़क पर चल रहे वाहनों को खास तरह से नियंत्रित करने का प्लान है।

We will begin phase-2 of the 'Red Light On, Engine Off' campaign from 16th November, and it will continue till 30th November. 2500 marshals will be deployed for this: Delhi Environment Minister, Gopal Rai #AirPollution pic.twitter.com/jAbxj2waFv