नई दिल्ली : 2जी स्पेक्ट्रम मामले में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा , कनिमोझी समेत अन्य लोगों के खिलाफ केस चलाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की है। सीबीआई की विशेष अदालत ने 2 जी स्पेक्ट्रम केस में ए राजा डीएमके नेता कनिमोझी समेत 17 लोगों को मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में सभी आरोपों से बरी कर दिया था। प्रवर्तन निदेशालय ने विशेष अदालत के इसी फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर की फिर से सुनवाई करने की गुजारिश की है। ईडी ने अपनी चार्जशीट में द्रमुक प्रमुख करुणानिधि की पत्नी को भी आरोपी बनाया था, जिन पर एक चैनल को 200 करोड़ रुपये का भुगतान करने का आरोप है।

सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को छह महीनों के भीतर 2जी से जुड़े सभी मामलों की जांच को पूरा करने का निर्देश दिया है। इससे पहले सोमवार को ईडी ने सीबीआई की विशेष अदालत के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की है।

ये भी पढ़ें:2जी स्पेक्ट्रम: कोर्ट के फैसले पर बोले मनमोहन सिंह , कहा- UPA सरकार पर आरोप बेबुनियाद

सबूतों के अभाव में आरोपी हुए थे बरी

गौरतलब है कि 2 जी घोटाले में सीबीआई की विशेष अदालत ने सभी आरोपियों को सबूतों की कमी के अभाव में बरी कर दिया था।कोर्ट ने कहा था कि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिले। विशेष न्यायाधीश ओपी सैनी ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि सीबीआई और ईडी इस मामले में 33 लोगों के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत जुटाने में असफल रही। इन सभी लोगों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय और सीबाआई ने केस दायर किया था। आरोपियों की रिहाई के फैसले के ठीक बाद प्रवर्तन निदेशालय ने साफ किया था कि वह विशेष अदालत के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेगी। गौरतलब है कि नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएजी) के रिपोर्ट के बाद 2010 में इस घोटाले का खुलासा हुआ था।

Enforcement Directorate files appeal in the Delhi High Court against acquittal of former telecom minister A Raja and others in the 2G spectrum case. (file pic) pic.twitter.com/3TIGaKNI60