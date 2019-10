सरकार ने दिया दिवाली गिफ्ट, 3 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा

चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने शनिवार को अपने कर्मचारियों और पूर्व कर्मचारियों यानी पेंशनरों को दिवाली से पहले ही इसका उपहार देने की घोषणा की है। सरकार ने शनिवार को सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता 3 फीसदी बढ़ानेे की घोषणा की। पंजाब सरकार की इस घोषणा के मुताबिक यह बढ़ोतरी 1 नवंबर 2019 से लागू होगी।

यह जानकारी पंजाब सरकार के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने दी। बादल ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने महंगाई भत्ता (DA) में बढ़ोतरी की घोषणा सरकारी कर्मचारियों की कड़ी मेहनत और लगन की प्रशंसा के रूप में की है।

इस संबंध में जारी आधिकारिक घोषणा के मुताबिक बादल ने कहा कि इस बढ़ोतरी से पंजाब सरकार के ऊपर 480 करोड़ रुपये अतिरिक्त का भार पड़ेगा।

In Diwali Bonanza, Chief Minister @capt_amarinder Singh led Punjab Government announces 3% hike in Dearness Allowance (DA) for employees/pensioners with effect from November 1, 2019.