जम्मू-कश्मीर: बांदीपोरा में खत्म हुआ कई घंटों से चल रहा एनकाउंटर, 3 आतंकी ढेर

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में आतंकी गतिविधियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आर्टिकल 370 के हटने के बाद से जैसे-जैसे केंद्र सरकार वहां के हालातों में ढील दी रही है, वैसे-वैसे आतंकी घटनाएं बढ़ रही हैं। सोमवार को भी बांदीपोरा में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस एनकाउंटर में अभी तक 2 आतंकवादियों के मारे जाने की खबर है।

जवानों ने घेरकर मारा आतंकियों को

जानकारी के मुताबिक, सुरक्षाबलों को बांदीपोरा में आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद जवानों ने इलाके को चारों तरफ से घेर लिया। आतंकी जब चारों तरफ से घिर गए तो उन्होंने जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी। हालांकि फायरिंग से पहले जवानों ने आतंकियों को सरेंडर करने का मौका दिया था। दोनों तरफ से हुई गोलीबारी में जवानों ने दो आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया है।

#JammuAndKashmir: Fresh firing begins between security forces and terrorists in Bandipora. More details awaited.