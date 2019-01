समुद्री विमान सेवा के लिए स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के पास से 300 मगरमच्छों का हटाने का काम शुरू

अहमदाबाद। गुजरात में बनी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के दीदार के लिए सरकार सी-प्लेन (समुद्री विमान) सेवा शुरू करने जा रही है। इसके लिए वन विभाग के अधिकारियों ने स्टेच्यू के पास से करीब 300 मगरमच्छों को निकालने का काम शुरू कर दिया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन मगरमच्छों में तकरीबन 3 मीटर लंबे सरीसृप भी शामिल हैं। इन्हें धातु के बड़े पिंजड़ों में डालकर ट्रक के सहारे गुजरात में कहीं और ले जाया जा रहा है।

अंतरिक्ष से भी नजर आती है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी

अब तक नदी के उस स्थान से करीब एक दर्जन मगरमच्छों को निकाल लिया गया है, जिसे सी-प्लेन सेवा शुरू करने के लिए संभावित मुफीद स्थान माना जा रहा है।

स्थानीय वन विभाग की अधिकारी अनुराधा साहू ने कहा कि राज्य सरकार से निर्देश मिले हैं कि नदी के नजदीक मुसाफिरों की आवाजाही बढ़ गई है, इसलिए सुरक्षा के लिहाज से यह कदम उठाया जा रहा है।

At 597 feet, India’s statue of unity is now the tallest statue in the world and clearly seen from space! Oblique SkySat image captured today, November 15, 2018. pic.twitter.com/FkpVoHJKjw