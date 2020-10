झारखंड में मंगलवार को 318 कोरोना पॉजिटिव मरीज की हुई पुष्टि, 4 लोगों की मौत

नई दिल्ली। झारखंड में मंगलवार को कुल 318 कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई है। जिसमें रांची से 127, बोकारो से 28, देवघर से 18, धनबाद से 17, दुमका से 1, पूर्वी सिंहभूम से 43, गढ़वा से 6, गिरिडीह से 2, गोड्डा से 1, गुमला से 9, जामताड़ा से 3, कोडरमा से 4, लातेहार से 4, लोहरदगा से 3, पाकुड़ से 21, पलामू से 6, रामगढ़ से 8, साहेबगंज से 1, सराईकेला से 2, सिमडेगा से 1 और पश्चिमी सिंहभूम से 13 मरीज मिले। इन केस के आने के बाद राज्य में कोरोना संक्रमिक के कुल मामले 100,224 हो गए। वहीं आज 506 की रिकवरी हुई हैं, जबकि 4 लोगों की मौत हुई है।

Jharkhand reported 318 new COVID-19 cases, 506 recoveries and 4 deaths today.



Total number of cases now stands at 100,224 including 93,874 recoveries, 876 deaths and 5,474 active cases: State Health Department pic.twitter.com/OcPW5UcSrm