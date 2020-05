BSF में कोरोना के 35 नए मामले, देश में 600 से अधिक अर्द्धसैनिक बलों के जवान वायरस की चपेट में

नई दिल्ली। देश में पैरामिलिट्री फोर्सेस ( paramilitary force ) के जवान हर दिन कोरोना वायरस ( coronavirus ) का शिकार होते जा रहे हैं। शनिवार को भी बड़ी संख्या में BSF, CRPF और CISF के जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए। शनिवार तक देश में अर्द्धसैनिक बलों में कोरोना संक्रमितों की संख्‍या 600 से अधिक हो गई।

बीएसएफ के संक्रमित मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 250

जानकारी के मुताबिक, शनिवार को बीएसएफ के 35 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए हैं, जिसके बाद बीएसएफ के कुल संक्रमित जवानों की संख्या 250 हो गई है।

पिछले 2 दिन में कोरोना से दो CISF जवानों की मौत

इसके अलावा सीआरपीएफ में कोरोना संक्रमण के 62 नए केस आए हैं, जिसके बाद कुल सक्रिय मामले 234 हो गए हैं। उसी तरह केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के 13 कर्मी शनिवार को कोविड-19 से संक्रमित पाए गए, जिससे संख्‍या बढ़कर 48 हो गई है। कोरोना की वजह से पिछले दो दिनों के अंदर दो सीआईएसएफ कर्मियों की मौत हो गई है। कोरोना वायरस के 48 सक्रिय मामलों में 31 दिल्ली मेट्रो की सुरक्षा में लगे कर्मियों से संबंधित हैं और 13 मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे की सुरक्षा में तैनात कर्मियों से संबंधित हैं।

35 new cases of COVID-19 have been reported in Border Security Force (BSF) today. The total number of COVID-19 cases in the force crosses 250. pic.twitter.com/tni1l7vZGM