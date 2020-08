Bakrid 2020: दिल्ली में बकरीद पर 36 पुलिसवाले एक साथ हुए सस्पेंड, जानें क्या रही वजह?

नई दिल्ली।

Bakrid 2020: बकरीद पर टाइम पर ड्यूटी नहीं आने पर दिल्ली पुलिस ( Delhi Police ) के 36 पुलिसवालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली ( North West Delhi ) में इन सभी 36 पुलिसवालों को सस्पेंड ( Delhi Police Cops Suspended ) कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार ईद ( Eid Al Adha ) के त्योहार पर शनिवार सुबह 5 बजे की ड्यूटी तय की गई थी। लेकिन, समय पर नहीं आने वाले 36 पुलिसवालों के खिलाफ सख्ती दिखाते हुए पुलिस आयुक्त विजयंत आर्य ( Commissioner of Police Vijayanta Arya ) ने निलंबित कर दिया है।

लापरवाही बरतने पर हुई कार्रवाई

इस मामले में उत्तर पश्चिमी दिल्ली के डीसीपी विजयंता आर्या ने कहा है कि सस्पेंड करने के पीछे अन्य पुलिसकर्मियों को यह संदेश देना है कि लापरवाही बतरने वाले किसी भी पुलिसकर्मी को बख्शा नहीं जाएगा। बता दें कि ये कार्रवाई नॉर्थ वेस्ट जिला पुलिस द्वारा की गई है। हालांकि, सस्पेंड हुए पुलिसकर्मी किन-किन पद कार्यरत थे, इसकी जानकारी नहीं मिली है। बता दें कि बकरीद के त्योहार को देखते हुए पूर्वी और उत्तरी दिल्ली में कड़ी सुरक्षा के इतंजाम किए गए हैं। इसके लिए कुछ दिन पहले ही पुलिसवालों की ड्यूटी लगा दी गई थी, बावजूद इसके यह लापरवाही देखने में आई।

चीन की नई चाल! India-Nepal के बीच विवाद वाले इलाके Lipulekh में PLA को किया तैनात

36 police personnel suspended for dereliction of duty after they failed to show up at the scheduled time of 5 am in view of #EidAlAdha: Vijayanta Arya, Deputy Commissioner of Police (DCP) North West #Delhi