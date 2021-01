Coronavirus: दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 161 मामले, आठ लोगों की मौत

नई दिल्ली। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 161 कोरोना वायास संक्रमण के मामले सामने आए हैं। वहीं करीब आठ लोगों की मौत हो चुकी है। एक दिन के अंदर 362 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है। दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 632590 हो गई है। दिल्ली में पहली बार रिकवरी रेट 97.89 फीसदी हो गया है। यहां पर सक्रिय मामले 2335 हैं। वहीं कुल 619501 लोग अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। वहीं अब तक 10754 लोगों की मौत हो चुकी है।

Delhi reported 161 new COVID-19 cases, 362 discharges and 8 deaths in the last 24 hours, says Delhi Health Department



Total cases: 6,32,590

Active cases: 2,335

Total discharges: 6,19,501

Death toll: 10,754 pic.twitter.com/3bj0fNqr4d