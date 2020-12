भारतीय नौसेना युद्धपोतों को 38 नई ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से करेगी लैस

नई दिल्ली। भारतीय नौसेना अपने युद्धपोतों की मारक क्षमता को बढ़ाने का प्रयास कर रही है। नौसेना अपने युद्धपोतों को 38 नई ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस करना चाहती है।

यह मिसाइल 450 किमी की दूरी तक सटीक निशाना लगा सकती है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 38 ब्रह्मोस मिसाइलों के लिए 1700 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय ने रखा है। इसे जल्द मंजूरी मिलने वाली है।

Indian Navy to acquire 38 extended range BrahMos missiles for new warships soon



Read @ANI Story | https://t.co/lya6804L3Z pic.twitter.com/6aN7TM63SX