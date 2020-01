गणतंत्र दिवस पर असम में 4 विस्फोट

नई दिल्ली। गणतंत्र दिवस के मौके पर रविवार को असम में चार धमाके हुए। अधिकारियों ने बताया कि हालांकि किसी जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। जहां तीन धमाके डिब्रूगढ़ जिला में हुआ, वहीं एक धमाका चराईदेव में हुआ।

मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने इस घटना को गणतंत्र दिवस के मौके पर दहशत पैदा करने वाली कायराना हरकत बताया।

सोनोवाल ने ट्वीट किया, 'असम में कुछ स्थानों पर बम धमाकों की कड़ी निंदा करता हूं। लोगों की ओर से खारिज किए जाने के बाद आतंकवादी संगठनों ने भड़ास निकालते हुए देश के इस पवित्र दिन के मौके पर दहशत पैदा करने वाली यह कायराना हरकत की है। अपराधियों को सजा देने के लिए हमारी सरकार कठोर कदम उठाएगी।'

Strongly condemn the bomb blasts in a few places of Assam. This cowardly attempt to create terror on a sacred day only exhibits the frustration of the terror groups after their total rejection by the people.



Our Govt will take the sternest action to bring the culprits to book.