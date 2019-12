24 घंटे के भीतर 4 बार भूकंप से दहला भारत, लद्दाख से सिक्किम तक दहशत

नई दिल्ली। देश में शुक्रवार शाम को आए भूकंप (Earthquake in India) से जम्मू-कश्मीर से लेकर बिहार तक में दहशत फैल गई। हालांकि यह अफगानिस्तान में आए खतरनाक भूकंप के झटके थे, जो भारत में महसूस किए गए, लेकिन इसे मिलाकर देश की धरती 24 घंटे के भीतर चार बार थर्राई। इसके चलते लद्दाख से लेकर सिक्किम तक हिला।

पहला भूकंप

भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार शाम को आए इस भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में था। रिक्टर स्केल पर 6.3 तीव्रता वाले इस इस भूकंप का केंद्र जमीन के 190 किलोमीटर भीतर था। वहां पर भूकंप आने का वक्त शुक्रवार शाम 5 बजकर 9 मिनट 51 सेकेंड था।

जानकारी के मुताबिक शुक्रवार शाम करीब 5 बजकर 12 मिनट पर उत्तर भारत थर्रा गया। जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और दिल्ली-एनसीआर के इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। फिलहाल देश में इससे किसी नुकसान की खबर सामने नहीं आई है। भूकंप के झटके उत्तर प्रदेश में गोरखपुर और बिहार तक भी महसूस किए गए।

#WATCH An Earthquake e with a magnitude of 6.3 on the richter scale hit Hindu Kush region in Afghanistan. Earthquake tremors also felt in Pakistan's Islamabad and Lahore. pic.twitter.com/npNxkVHYiT